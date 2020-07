Belford Roxo alcança a marca de 20 mil testes da Covid e comemora queda da curva de contágio

O projeto ‘Saúde em ação’ tem percorrido os bairros da cidade realizando testes rápidos de Covid-19 em massa. Em 17 dias a Secretaria de Saúde realizou mais de 20 mil testes. “Nós temos que agradecer à população que abraçou o projeto e tem sido parceira, vindo de máscara, respeitando o distanciamento social”, comemorou o secretário de Saúde Christian Vieira.

Ele também informou que a curva de contágio está em queda e acredita que os testes em massa contribuíram para o bom desempenho do município na contenção da epidemia. “As pessoas que testam positivo já passam pelos médicos, saem com os remédios necessários e orientadas a fazer o isolamento. Isso contribui muito para combatermos a proliferação da doença”, completou.

Além dos testes, a ação em Santa Tereza contou com outros serviços da prefeitura. Identificando a necessidade da região, equipes da Secretaria de Trabalho, Secretaria de Assistência Social e Cidadania e da Fundação de Desenvolvimento Social de Belford Roxo (Funbel) estiveram no local realizando emissão do cartão do SUS, seguro desemprego, isenções cartoriais e outras demandas da população.

Carência grande no bairro

A secretária de Assistência Social, Brenda Carneiro, conta que identificaram uma carência grande no bairro e tomaram a iniciativa de tornar ainda mais acessível os serviços dos equipamentos de referência da Secretaria. “Deslocamos uma equipe para trabalhar nesse evento da Saúde com intuito de facilitar o acesso aos serviços e também diminuir a procura pelos Cras. Muitos moradores com dificuldade de locomoção puderam resolver pendências hoje mesmo”, declarou a secretária.

“Eu trouxe a família toda. Fizemos o teste e tomamos a vacina contra a gripe. Foi tudo muito rápido e organizado”, resumiu o mecânico Adilson Oliveira. A cabeleireira Josefa Santos contou que já estava querendo fazer o teste há muito tempo. “Soube que agentes da Secretaria de Saúde estaria aqui e vim porque queria fazer o teste da Covid. Aproveitei e tomei a vacina contra a gripe e emiti meu cartão do SUS”, disse.

A ação do teste da gratuito da Covid já percorreu 18 bairros da cidade e continuará sendo realizada na próxima semana. As datas e locais são divulgados pelas redes sociais da prefeitura de Belford Roxo.

Reportagem: Secretaria de Comunicação Social da Prefeitura de Belford Roxo.