Belford Roxo ajuda famílias com bazar social

A Prefeitura de Belford Roxo, através da Fundação de Desenvolvimento de Belford Roxo (Funbel), iniciou hoje (10-08), o Bazar da Ajuda, que é um projeto social idealizado para alcançar dois perfis de famílias: as inscritas e as não inscritas no cadastro único. O acesso às roupas doadas se dará em troca de alimento não perecível. Em caso de famílias em situação de extrema pobreza, após avaliação técnica, a falta do alimento não implicará na participação do usuário. O bazar funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.

Segundo a presidente da Funbel, Clarice Santos, a implementação do projeto surgiu com a ideia de atender as famílias em situação de vulnerabilidade social. “Esperamos que o bazar contribua para o aumento da autoestima e melhoria da qualidade de vida da população atendida pela Funbel. Também estamos aceitando doações de roupas”, informou Clarice.

“Optamos por montar o projeto em formato de uma pequena loja para dar mais dignidade às famílias que doamos as roupas. Elas recebem as peças limpas e passadas e podem escolher e experimentá-las também. Antes eles recebiam em bolsas e sem ver. Já os alimentos em troca de peças do bazar é para o público que não se encaixa nos perfis e quer participar também. Dessa forma, temos a oportunidade de montar cestas básicas para doações”, explicou Clarice.

Reportagem: Secretaria de Comunicação Social da Prefeitura de Belford Roxo.