Belford Roxo abrirá vagas para curso de estimulação cognitiva de idosos

A Secretaria de Trabalho de Belford Roxo abrirá, em fevereiro, a segunda turma do curso gratuito de Estimulação Cognitiva para o Idoso, que será destinado a cuidadores, familiares e profissionais. As aulas serão ministradas pela professora Cláudia Hosana. Ontem, os alunos da primeira turma participaram de uma aula prática de como preparar a comida para as refeições dos idosos.

Cláudia Hosana destacou que o cuidador precisa estimular o apetite do idoso, montando uma mesa atraente. “É necessário ter toda uma técnica para que o idoso sinta prazer em comer os alimentos. Não pode é, por exemplo, entregar a ele o pão e o café simplesmente. O ideal é montar uma mesa. Nossas aulas são no sentido de mostrar os cuidados necessários com os idosos”, concluiu Cláudia Hosana, destacando que a segunda etapa do curso será a aplicação de jogos estimulativos, como bingo e dominó, por exemplo.

Na aula prática do curso, um grupo montou um café da amanhã de acordo com as necessidades dos idosos. Outros três grupos o almoço, lanche e chá. Frutas, pães, sucos, frango grelhado e ralado, arroz e feijão, por exemplo, se

destacaram nas mesas. “O idoso se sente mais feliz vendo que a mesa está montada com diversos tipos de alimentos que ele possa comer com tranquilidade. O mercado de trabalho para cuidador cresce a cada dia. Porém, os que estiverem mais capacitados é que terão sucesso”, finalizou a professora, ao lado da secretária executiva de Trabalho, Clarice Santos.

Mais conhecimento

Trabalhando há sete anos como cuidadora de idosos, Lídia de Barros Mendonça, 54, enfatizou que o curso está acrescentando mais conhecimentos. “Essa parte da comida eu não tinha muita prática. No curso percebi que uma mesa bem montada faz a diferença e pode aumentar o apetite do idoso”, concluiu. “Aprendi a montar a mesa e deixar o idoso bem à vontade para comer o que ele quiser. Temos que colocar amor em tudo que fazemos para que o trabalho seja prazeroso”, completou Tatiani Santos de Azevedo, 37, que já trabalhou um ano como cuidadora.

O secretário adjunto de Trabalho, Adriano Nascimento, acentuou que a professora Cláudia Hosana é especialista no tratamento com idosos, passando assim toda sua experiência para a turma. “O curso é uma oportunidade para abrir as portas do mercado de trabalho. Iremos montar outra turma do curso de Estimulação Cognitiva do Idoso em fevereiro, mas não definimos a data ainda”, resumiu. “Nosso objetivo é fazer com que a população de Belford Roxo se qualifique para disputar vagas de emprego. Oferecemos todas estrutura para que as aulas transcorram da melhor

maneira possível”, arrematou o secretário de Trabalho, Álvaro Nuna. Mais informações podem ser obtidas na sede da Secretaria, que fica na Avenida Benjamin Pinto Dias, 1.305, Centro.

Reportagem: Secretaria de Comunicação Social da Prefeitura de Belford Roxo