Belford Roxo abre Semana da Pátria em Heliópolis com desfile de 24 escolas e creches

A chuva não desanimou a criançada no primeiro dia de desfile cívico em Belford Roxo. A abertura da Semana da Pátria aconteceu em Heliópolis e foi marcada por homenagens à autora Ana Maria Machado com destaque na frase “O que leva a criança a ler é o exemplo”. O tema deste ano é “Na Infância começamos a construir através da leitura, um novo tempo”, que traz uma reflexão sobre todas as ações, projetos e atividades que as unidades escolares desenvolvem e promovem o incentivo à leitura.

Promovido pela Prefeitura, através da Secretaria de Educação, o desfile aconteceu na Avenida José Henrique de Melo Lima, antiga Rua Existente, e atraiu moradores da região. O Projeto de Educação Ambiental, Prosseguir, Protegendo o Futuro e a EJA (Educação para Jovens Adultos) também foram apresentados pelas escolas com faixas e plaquinhas. No total, 24 escolas e creches da rede municipal desfilaram. Amanhã (3), o desfile acontece no Parque São José, na Estrada Aníbal da Mota, a partir das 9h.

Terceiro ano

O prefeito Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho, chegou cedinho acompanhado da deputada federal Daniela do Waguinho e ressaltou que este é o terceiro ano de desfile em seu governo. “Parabenizo a educação pelo belo trabalho que tem realizado com as nossas crianças e pela importância do tema com incentivo à leitura e também o civismo. Teremos a semana toda de desfiles na qual o trabalho das escolas será visto pela população. Viva a pátria, viva Belford Roxo e viva a educação!”, Exaltou o prefeito. Emocionada, a deputada não conteve suas lágrimas do início ao final do desfile. “É uma alegria muito grande assistir aos desfiles, principalmente por ser militante da educação. Precisamos levar para as nossas crianças, cada vez mais, noções básicas do civismo e patriotismo”, acentuou a deputada.

Preparação 30 dias antes

Segundo o secretário de Educação, Denis Macedo, a Semana da Pátria é uma tradição onde as crianças se preparam cerca de 30 dias antes para desfilarem. “Apesar do clima, o desfile foi lindo. O tema incentiva a leitura desde a educação básica. Esta é a semana das nossas crianças mostrarem o trabalho desenvolvido nas escolas e creches”, informou Denis. Os alunos ainda desfilaram mostrando o material didático que usam nas escolas.

Dez creches, 13 escolas municipais e funcionários e usuários da Secretaria de Assistência Social e Cidadania (Semasc) participaram do desfile que foi aberto ao som da Banda Fanfarra Municipal. A creche municipal Professora Tatiane Santos da Silva homenageou a autora Ana Maria Machado de uma maneira criativa. A zeladora da unidade, Daise Lucia Moraes, se vestiu imitando a autora e esteve sentada em uma espécie de carrinho com o título “Cantinho da Leitura”, onde simulava contação de histórias. “Esse é o segundo ano que desfilo pela escola. Foi maravilhoso. Amei representar a autora”, disse Daise. E o time do Gogó da Ema, campeão da Taça das Favelas, foi homenageado pela creche São Pedro com um cartaz e um pelotão com crianças vestidas com camisa de times.

Homenagem ao trabalho da deputada em Brasília

A deputada, Daniela do Waguinho e o secretário de Assistência Social, Wander Louzada, foram para o meio da avenida receber os funcionários da Semasc e usuários dos Cras (Centro de Referência de Assistência Social). Os serviços de convivência e fortalecimento de vínculos (SCFV) e Atenção à Pessoa Idosa (API) foram destaque. “Foi maravilhoso desfilar e mostrar o trabalho que fazemos no Cras”, disse Rita Maria, 71 anos, usuária do Cras Babi. Muitas creches e escolas homenagearam a deputada, mas uma se destacou por agradecer o trabalho que ela vem realizando em Brasília, garantindo cuidados, principalmente para a primeira infância. A escola municipal Imaculada Conceição desfilou ao som de sua própria banda e trouxe em um pelotão faixas com trechos dos hinos nacional e municipal. “Estudei oito anos nessa escola e já desfilei por ela vários anos. Hoje vim prestigiar meu irmão e primas. É muito emocionante, pois é a escola que eu aprendi a ler e escrever”, disse Maiara de Souza, 26.

Desfilaram ainda as escolas municipais São Francisco de Assis, Álvaro Lisboa Braga, Capela São José, Pastor Rubens de Castro, Rudá Iguatemi Villanova, Amélia Ricci Baroni, Ernesto Pinheiro Barcelos, Irmã Filomena Lopes Filha, Miguel Angelo Leone, Santa Cruz, Heliópolis e Sebastião Herculano de Matos, além das creches municipais Sargento Welerson Lopes (Leleço), Geraldo Dias Fontes, Jorge Victor de Almeida, São Judas Tadeu, Amélia da Silva Magalhães, Jandira Castelar, Ursinhos Carinhosos, São Pedro e casa da Criança Nova Aurora.

