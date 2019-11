Belford Roxo abre inscrições abertas para pré-matrícula na rede municipal de ensino

Atualmente, a rede municipal possui mais de 42 mil alunos. A Prefeitura vem trabalhando para aumentar o número de vagas nas escolas do município

A Secretaria de Educação de Belford Roxo (Semed) está com as inscrições abertas para a pré-matrícula na rede municipal de ensino. O cadastro poderá ser feito em qualquer unidade escolar mais próxima da residência do interessado, portando os documentos necessários.

A pré-matrícula é um procedimento necessário para que a Semed possa levantar a quantidade de vagas disponíveis e as necessárias para atender a todas as crianças do município em idade escolar. A inscrição das crianças com idade entre 1 a 5 anos (creches e pré-escolar) acontecerá até o dia 22 de novembro.

Crianças contempladas

A pré-matrícula para os anos iniciais (do 1º ao ano 9º ano) irá até o dia 29 de novembro. E para a Educação Especial irá de 18 a 29 de novembro. Já os interessados pela educação de Jovens e Adultos (EJA) poderão se inscrever a partir do dia 23 de dezembro. Terminado o período de inscrição, a Secretaria anunciará os nomes das crianças contempladas com as vagas. Os alunos que estudam nas escolas municipais terão as suas matrículas renovadas automaticamente.

Atualmente, a rede municipal possui mais de 42 mil alunos. A Prefeitura vem trabalhando para aumentar o número de vagas nas escolas do município. Isso já vem acontecendo na Educação Infantil. Em 2018, o segmento tinha quase 6 mil crianças matriculadas. Neste ano, são mais de 7.800 menores nas creches. Para 2020, a Secretaria estima que aproximadamente 10 mil crianças estarão estudando.

A Educação é uma das prioridades do governo municipal. Desde quando assumiu como prefeito, em 2017, Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho, vem investindo muito nesse setor. De lá para cá, cinco creches foram inauguradas e uma escola que encontrava-se fechada foi reinaugurada. “Nós estamos trabalhando muito para não deixar nenhuma criança do município fora da sala de aula. Nosso objetivo é que, em 2020, tenhamos mais de 45 mil alunos na rede”, afirmou a secretária adjunta da Semed, Eneila Lucas.

Matrícula e documentação

A matrícula inicial deverá ser feita pelo responsável legal (pais, guardião, tutor ou curador especial) ou pelo próprio estudante, se maior de 18 anos, sendo vetada por outros. No ato da matrícula, serão necessários os seguintes documentos: cópia da certidão de nascimento ou de casamento (EJA) ou registro de identidade (RG) do aluno; histórico escolar ou declaração, no qual deverá constar o ano de escolaridade que o estudante deverá cursar (com ou sem dependência); cópia do comprovante de residência atualizado; cópia do RG e CPF do responsável; 3 fotos 3×4 recentes; telefone de contato; cópia do comprovante do tipo/grupo sanguíneo; cópia do laudo médico para alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação; cópia da carteira de vacinação (Educação Infantil e 1º primeiro segmento); atestado médico para prática de educação física; comprovação da regularidade com o Serviço Militar (aluno do sexo masculino, maior de 18 anos); cópia da Folha Resumo Cadastro Único, com informações relativas ao Cadastro da Família, quando for o caso.

Secretaria de Comunicação Social da Prefeitura de Belford Roxo