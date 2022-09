Belford Roxo abre a Semana da Pátria com desfile em Heliópolis

As cores verde, amarelo e azul tomaram conta das ruas do bairro de Heliópolis nesta quinta-feira (1º). Estampadas em bandeiras, faixas e roupas, as cores se misturaram ao laranja do uniforme dos alunos da rede municipal de ensino no primeiro dia de desfile cívico. Realizado pela Secretaria de Educação, esse ano o tema é Brasil 200 anos – Ler, escrever e sonhar: A verdadeira independência!”.

Ao todo, 26 escolas e creches deram um show de civismo em mensagens com os temas sobre leitura, inclusão, patriotismo, paz, Copa do Mundo e muitos outros. A Semana da Pátria acontece ainda nos dias 2, 5, 6 e 7 de setembro, sendo hoje (2), no Parque São José.

Devido à pandemia, as unidades escolares ficaram dois anos sem desfilar. O secretário de Educação, Denis Macedo, lembrou a todos a importância da Semana da Pátria ser o momento de consciência cívica para as crianças. “É aqui que as escolas e creches apresentam seus trabalhos pedagógicos criativos produzidos nas salas de aula para compartilhar com toda a comunidade. Na época de pandemia, ficamos afastados, mas isso mudou e voltamos com os desfiles nas ruas justamente no bicentenário da independência. E ninguém melhor do que nossos alunos para demonstrar a importância desse ano para nós, de que a verdadeira independência é ler, escrever e sonhar, e assim, sonhar com um Brasil melhor. Isso é Belford Roxo fazendo história!”, destacou Denis Macedo, ao lado de secretários e vereadores.

Para abrir o desfile, a Fanfarra tocou os hinos nacional e municipal, enquanto as crianças passavam. As creches foram as primeiras a desfilar trazendo frases como “A educação infantil transformando vidas e realizando sonhos” – Creche Geraldo Dias Fontes; “O ato de ler é mergulhar no mundo da imaginação com lições de histórias para a construção do amanhã” – Creche Amélia da Silva Magalhães; “Brasil independente é Brasil sem preconceito e sem desigualdade” – Creche Professora Tatiene Santos da Silva; “Atrás de uma criança que acredita em si mesma, existe uma família que acreditou primeiro: A paz é o caminho” – Creche Jorge Victor de Almeida; “Não nos apresse. Cada criança tem seu tempo para evoluir” – Creche Irene Leonor da Silva Costa (Tia Irene); Seguidas das escolas com faixas: “Contribuindo para a independência educacional de nossos alunos!” – Escola Santa Cruz; “É preciso que a leitura seja um ato de amor” – Escola Ernesto Pinheiro Barcellos.

Civismo desde pequeno

Vestido de prefeito Waguinho, o aluno da Creche Professora Tatiene Santos da Silva Miguel Marcos, 5 anos, chamou a atenção de todos. Seu pai Joffer Eron, 35, o acompanhou por toda a avenida e ficou orgulhoso do filho. “Gratidão, pois o Waguinho é o melhor que já tivemos em Belford Roxo. Acho importante que ele participe dos desfiles, sempre o incentivo. Para a gente, a independência significa liberdade, além de ser uma data comemorativa e representa muito para o nosso país. Foi tudo muito lindo”, disse Joffer.

Acompanhando o desfile com a Creche Geraldo Dias Fontes, a merendeira Edneia Alves estava próxima ao seu neto Davi Fernandes, 4, que também desfilou pela creche. “Os alunos ensaiaram muito. As crianças já têm que crescer entendendo sobre civismo e por isso optamos por ele desfilar”, resumiu.

Homenagem a Senna

Representando um dos maiores pilotos de Fórmula 1 que o Brasil já teve, Antonny Peck Cobo da Silva, 10, usou a roupa para fazer a ligação do nome da Escola Ayrton Senna da Silva ao atleta. “Ele foi um grande piloto, pena que teve um fim trágico. Mas gostei muito do desfile. Foi uma surpresa quando me falaram quem eu iria representar, mas desenvolvemos vários trabalhos sobre a pátria”, contou Antonny. Enquanto isso, assistindo o neto passar, Neuseli da Conceição, 41, vibrava a cada escola que desfilava. “É a primeira vez do meu neto, mas sempre levei meus filhos para desfilar. Acho necessário para aprenderem sobre a pátria e o que é ser um cidadão. Achei maravilhoso ver as crianças miudinhas que estavam empolgadas”, frisou Neuseli, que estava com a tia Sueli Marciel da Conceição, 30, e a madrinha Luciana Brito, 42, do neto Pierre Caio da Conceição, 3, que desfiou pela Creche Professora Tatiene Santos da Silva.