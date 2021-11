Belford Roxo abre 12.476 vagas para novos alunos da rede municipal de ensino 

A Prefeitura de Belford Roxo já anunciou o calendário de matrículas para as escolas municipais. O primeiro grupo é o dos estudantes com deficiências, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotados. Neste caso, o prazo termina na sexta-feira (26). De 23 de dezembro a 31 de janeiro, a vez será das matrículas novas para os alunos do ensino fundamental, Educação Jovens e Adultos (EJA) e educação especial. A matrícula deverá ser efetuada na unidade escolar pretendida pelo aluno, mediante a oferta de vagas. A Prefeitura está abrindo 12.746 novas vagas. As inscrições serão feitas nas próprias unidades escolares.

De acordo com o secretário municipal de Educação, Denis Macedo, a rede municipal conta com 40 creches e 62 escolas. As vagas serão distribuídas da seguinte forma: 6.424 (ensino fundamental), 4.765 (educação infantil) e 1.557 (Educação de Jovens e Adultos). “Nosso objetivo é que nenhuma criança ou adolescente fique fora da sala de aula. No início do ano iremos inaugurar o novo prédio da Escola Municipal José Mariano dos Passos, no bairro Vilar Novo. Além disso, reformamos mais de 40 unidades, distribuímos uniformes e kits de materiais escolares”, destacou o secretário. Informações podem ser obtidas pelo whatsapp 96649-5788.

Veja o calendário (Educação Especial – matrículas novas)

Até 26 de novembro: pré-matrícula para estudantes com deficiências, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotados (Garantido a prioridade de atendimento (Educação Infantil, Fundamental I e II e EJA – conforme a legislação); pré-matrícula da Educação Infantil (Cadastro Único).

6 de dezembro: divulgação da lista dos contemplados público alvo da Educação Especial em todas as modalidades.

7 a 10 de dezembro: efetivação da matrícula dos estudantes com deficiências, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotados. (garantida a prioridade de atendimento – educação infantil, fundamental I e II, e EJA, conforme a legislação).

17 de dezembro: divulgação da lista dos contemplados da Educação Infantil (Cadastro Único).

Até 7 de janeiro de 2022: efetivação da matrícula (novos estudantes) dos alunos classificados no Cadastro único para a Educação Infantil (1 a 5 anos de idade).

18 de janeiro de 2022: divulgação das vagas remanescentes.

19 de janeiro a 21 de janeiro de 2022: efetivação da matrícula dos contemplados à reclassificação, nas unidades escolares (1 a 5 anos de idade).

Efetivação de novas matrículas para 2022 – (ensino fundamental)

De 23 de dezembro a 31 de janeiro: efetivação da matrícula dos estudantes para o Ensino Fundamental, Educação de Jovens e Adultos e educação especial, diretamente na unidade escolar pretendida, mediante oferta de vagas.

Documentos necessários para a matrícula

a) Cópia da Certidão de Nascimento ou Certidão de Casamento e RG do estudante.

b) Histórico Escolar ou declaração de escolaridade, no qual deverá constar a etapa ou ano de Escolaridade em que o aluno deverá cursar, na Educação Infantil-pré- escola (alunos com 4 e 5 anos de idade), Ensino Fundamental, Educação para Jovens e Adultos e Educação Especial.

c) Cópia do Comprovante de Residência atualizado

d) Cópia do RG e CPF do responsável.

e) Telefone de contato.

f) 03 (três) Fotos 3×4 recentes.

g) Cópia do comprovante do tipo Grupo Sanguíneo.

h) Cópia do Laudo Médico para alunos com deficiência, Transtornos Globais do Desenvolvimento e Altas Habilidades ou superdotação;

i) Cópia da Carteira de Vacinação (Educação Infantil e 1o segmento).

j) Atestado médico para Prática de Educação Física (quando necessário)

k) Comprovação da regularidade com o Serviço Militar (aluno do sexo masculino, maior de 18 anos).

l) Cópia da Folha Resumo Cadastro Único com informações relativas ao Cadastro da Família, quando for o caso.