Bebê sequestrado na Baixada é achado em MG

Fim de um pesadelo para os pais de um bebê de apenas três meses. O casal foi dopado por uma família e teve o filho sequestrado no ultimo domingo de Páscoa, em Duque de Caxias. Isaac foi encontrado com vida e saudável em Minas Gerais.

Segundo reportagem do jornal O Dia, os pais receberam uma suposta proposta de emprego, por intermédio de uma conhecida, e foram convidados para realizarem a entrevista na casa dela, em Santa Cruz da Serra, Duque de Caxias, no último sábado. Lá, foram dopados ao beberem um suco e permaneceram desacordados até o dia seguinte. Somente quando acordaram, no domingo, é que se deram conta de que o bebê havia sido levado.

Enquanto dormiam, a autora do golpe roubou o bebê e partiu com a filha, que ajudou no sequestro, para Minas Gerais. A criança só foi resgatada nesta segunda-feira, após negociação. A sequestradora confessou que tinha a intenção de vender o bebê por R$ 35 mil.

“Como a pessoa que levou era conhecida dos pais, eles conseguiram contato rastreando o celular. A sequestradora já estava em Minas Gerais. Diante da repercussão do caso, ela aceitou devolver o bebê, com a condição de não ter o rosto divulgado para a imprensa”, conta uma amiga do casal vítima do golpe. Eles tiveram que ir até Minas Gerais pessoalmente buscar Isaac, sem a garantia de que a criança estaria viva. Mãe e filha que cometeram o crime seguem foragidas.

A Polícia Civil de Minas Gerais foi acionada e trabalhou junto com a Civil fluminense. A 59° DP (Duque de Caxias) investiga o caso e tenta identificar os suspeitos.