Bebê morre após sofrer agressões do pai, que foi preso junto com a mãe 

Um casal suspeito de matar a filha de 3 meses foi preso hoje (26) pela Polícia Civil em Itaocara, no Noroeste Fluminense. Os agentes cumpriram mandados de prisão temporária contra Gabriel da Silva dos Santos Ferreira, de 24 anos, e Vitória Carvalho Borges Barria, 21. O homem é acusado de agredir a filha até a morte. A menina morreu na última sexta-feira (22). Já Vitória, mãe do bebê, foi detida por omissão.

De acordo com a polícia, as investigações apontam que a criança era agredida fisicamente pelo pai por diversos dias. A menina apresentava lesões corporais com estágios diversos de evolução, que caracterizavam a Síndrome de Silvermann (criança espancada). As agressões do pai contavam com a omissão penalmente relevante da mãe, informou a polícia.

Fraturas

No dia 30 de junho, a criança deu entrada em um hospital em Itaperuna com lesões. Após exame de raio-x, foi constatada fratura na tíbia. Já no dia 08 de julho, em um novo atendimento hospitalar, foi comprovada fratura no fêmur. Em uma das consultas, o médico afirmou que era necessário que a criança fosse imobilizada para o tratamento, o que não foi seguido pela mãe da criança.

No inquérito, a polícia anexou documentos médicos dos tratamentos realizados na criança que comprovam as lesões sofridas.

Ao chegar na delegacia, o casal começou a discutir. A mulher correu em direção a ele e começou a gritar: “Eu vou te matar, eu vou te matar”. Ela foi contida por policiais. O homem começou a gritar que a culpa é da mulher. O casal será transferido para a Central de Custódia.