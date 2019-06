Bebê é espancado, estuprado e morto no Sul Fluminense

Criança deu entrada em hospital com ferimentos graves. Unhas da vítima foram arrancadas. Segundo a Polícia Civil, padrasto da criança como o principal suspeito do crime/Reprodução

Um crime cruel e chocante mobiliza as polícias Civil e Militar do Rio de Janeiro prender o autor de tamanha monstruosidade.Um bebê de nove meses, identificado como Ícaro, morreu depois de ser espancado e estuprado ontem em Conceição de Macabu, no Norte Fluminense. O padrasto da criança é apontado como o principal suspeito. Segundo informações, parentes encontraram a criança em casa com marcas de agressão.

De acordo com a Polícia Militar, equipes do 32º BPM (Macaé) foram acionadas para uma ocorrência no Conjunto Habitacional São Cristóvão, no bairro Henry. No local, os agentes foram informados que a criança já havia sido socorrida para o Hospital Municipal Ana Moreira, onde não resistiu aos ferimentos.

Unhas arrancadas

A direção da unidade informou que o bebê estava sem algumas unhas. “A criança chegou no hospital com parada cardiorrespiratória e a equipe médica fez tudo o que pôde para tentar reanimar a criança, mas não foi possível”, disse o hospital.O corpo da criança foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Macaé e foi submetido a exame de corpo de delito.

O resultado ainda é aguardado pela Polícia Civil, que realiza buscas atrás do suspeito. O caso foi registrado na 122ª Delegacia de Polícia de Conceição de Macabu. A Polícia Militar informou ainda que o padrasto tem passagem por tráfico de drogas.