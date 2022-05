Bebê é encontrado em lixeira na Região Metropolitana do Rio

Um recém-nascido, do sexo feminino, foi encontrado em uma lixeira na Rua Ouro Fino, no Jardim Catarina, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio, no último domingo (29).

Populares acionaram a Polícia Militar e o Samu. A criança foi levada para a maternidade Mario Najar, no Alcântara. A médica que atendeu a bebê disse que ela aparenta ter 39 semanas. O caso foi registrado na 74ª DP (Alcântara). A Polícia Civil busca quem abandonou a menina e por qual motivo.