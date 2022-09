Bebê é encontrado após mãe ser morta a facadas

GOIÁS – O corpo de uma mulher que vivia em situação de rua foi encontrado com perfurações de faca na manhã desta quinta-feira (29) em uma região de mata no Setor Crimeia Leste, na capital goiana.

A Polícia Militar informou que o filho da vítima, de apenas dois meses, foi encontrado abandonado em uma casa

improvisada às margens do Rio Meia Ponte.

O local onde o bebê foi encontrado era utilizado como moradia por mãe e filho. O recém-nascido está bem e não aparenta ter sofrido nenhum tipo de agressão. Um casal foi preso suspeito do homicídio.

De acordo com a corporação, a dupla foi localizada no Setor Mansões do Campus. Ao serem questionados sobre o fato, eles confessaram o assassinato, que teria sido motivado por dívida de drogas.