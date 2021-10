Bebê é dos mortos no ataque a tiros em Mesquita 

Lucas Lourenço, pai das crianças, contou que elas tinham ido cortar o cabelo com a ex-mulher. Theo acabou atingido de raspão no tornozelo. Mário foi um dos três mortos em um tiroteio no bairro Jacutinga. Também morreram Ruan Batista de Souza, 24 anos, e Renan Felipe Batista Nunes, 17 anos.

A polícia acredita que a milícia está envolvida no crime.

Os policiais informaram que Ruan caminhava pela Rua Maurícia Borges quando um homem encapuzado desembarcou de um veículo vermelho e começou a atirar. Ele correu para a barbearia, ainda sob disparos. Os tiros atingiram o jovem e as duas crianças.

Pouco antes, o mesmo carro tinha estacionado próximo a uma residência na Rua Antônio Borges, onde um homem, possivelmente o mesmo criminoso, também desembarcou do veículo e executou Renan.

A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) apura o caso e pede que a população ajude com qualquer informação que possa auxiliar a identificar os autores dos disparos por meio de mensagens para o número (21) 98596-7442 (Whatsapp). A polícia afirma que garante o anonimato.

Sepultamento

O corpo do menino será enterrado na manhã de hoje, no Cemitério de Xerém. Ruan Batista de Souza foi enterrado por volta das 17h de ontem no Cemitério de Mesquita. Informações sobre o sepultamento da vítima não foram divulgadas.

Mário é a quarta criança morta na Região Metropolitana do Rio de Janeiro este ano por balas perdidas.