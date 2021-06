Bebê é abandonado em lixeira prestes a ser triturada na Zona Norte do Rio

O choro de um bebê recém-nascido dentro de uma lixeira impediu que ele fosse triturado por uma equipe da Comlurb, na tarde do último sábado, em Nova Brasília, no Complexo do Alemão, Zona Norte do Rio.

Testemunhas relataram que a criança dentro de uma bolsa colocada na lixeira que estaria prestes a ter o lixo triturado. Momentos antes de ser salva, moradores escutaram o choro de um bebê vindo de dentro da bolsa. Quando o objeto foi aberto, os moradores da região ficaram surpresos com o que

viram.

“Quase foi triturado na hora que o homem ia ligar a máquina, o bebê chorou Deus e bom o tempo todo”, disse uma testemunha que presenciou o ocorrido. A Polícia Civil tentar buscar imagens de câmeras de vigilância da região na tentativa de identificar e prender a criminosa.