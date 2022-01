‘Batman’ vai a júri pela morte de dono de linha de vans

O 4º Tribunal do Júri da Capital vai julgar o miliciano Ricardo Teixeira da Cruz pela morte de Ilton do Nascimento, na Zona Oeste do Rio. Conhecido como Batman, ele é ex-PM e pertence ao grupo paramilitar conhecido como Liga da Justiça. O julgamento acontece no próximo dia 27.

Segundo investigações, Ilton foi morto em uma emboscada após ter se negado a ceder a linha de transporte alternativo que operava ao grupo paramilitar. O crime aconteceu em 2007 em Santa Cruz, também na Zona Oeste. O júri de Ricardo, que responde por homicídio qualificado, foi adiado diversas vezes a pedido da defesa, e será realizado por videoconferência, uma vez que ele está preso no presidio federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte.

O outro acusado pelo crime, Luciano Guinâncio Guimarães, ex-policial também ligado à milícia e filho do ex-vereador Jerônimo Guimarães, o Jerominho, foi condenado a 17 de reclusão em júri realizado em 2012.

A Liga da Justiça foi criada entre os anos de 1995 e 1996 e tem como símbolo um morcego de asas abertas, numa alusão a um de seus fundadores, o Batman. O grupo miliciano começou dando segurança a comerciantes do bairro de Cosmos, na Zona Oeste da capital fluminense. Depois, estendeu sua área de atuação para Campo Grande, Inhoaiba e Santíssimo.