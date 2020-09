Batida entre caminhão e van deixa 12 mortos

MINAS GERAIS – Doze pessoas morrerram e uma ficou ferida em uma batida frontal entre um caminhão e uma van na BR-365 em Patos de Minas (MG), na madrugada de ontem.

De acordo com o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, os mortos são 11 passageiros que estavam na van, que seguia para Patrocínio (MG), e o motorista do caminhão, que tem placa de Itabaiana (SE). Um passageiro da van foi socorrido para o Hospital Regional de Patos de Minas em estado grave, com ferimentos na cabeça, no abdome e no joelho.

Os corpos foram levados para o Instituto Médico Legal (IML) de Patos de Minas, que ainda não divulgou a identidade das vítimas. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que a suspeita é que o motorista da van tentou desviar de uma árvore que caiu na pista por conta de uma queimada e atingiu o caminhão que estava no sentido contrário.

O acidente ocorreu no km 373 da rodovia, num trecho conhecido como Curva dos Moreiras. Os bombeiros informaram que a van seguia para Patrocínio.

Por: Antonio Carlos Souza / HORA H

Postagem: Jota Carvalho / HORA H