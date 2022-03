Batalhão de Mesquita recupera cargas, resgata vítima de sequestro, prende suspeitos e apreende armas e drogas

O 20º Batalhão de Polícia Militar de Mesquita, na Baixada Fluminense, tem obtido resultados em tempo recorde com a Operação Asfixia, criada para sufocar o espaço de atuação dos criminosos. Em poucas horas, na última terça-feira (8), os agentes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) e da Rádio Patrulha (RP) conseguiram recuperar uma carga dos Correios, resgatar uma vítima de sequestro relâmpago, prender os criminosos envolvidos nas duas ações e apreender drogas e colocar traficantes atrás das grades.

Por volta das 15h, uma guarnição estava em patrulhamento pela Avenida Abílio Augusto Távora, em Nova Iguaçu, quando teve a atenção voltada uma Fiat Fiorino, de cor branca, em alta velocidade. Os PMs então deram ordem para o motorista parar, mas ele acelerou e houve perseguição. Ao chegar na esquina das ruas Sérgio Sender com Alcir Brasil, no Jardim Nova Era, ele deixou o veículo e fugiu. Já o comparsa recebeu voz de prisão. Com ele, foi apreendido um revólver calibre 32 mm, com seis munições.

O preso e arma foram levados para a Delegacia de Polícia Federal em Nova Iguaçu. O veículo onde estava a carga dos Correios com diversos produtos avaliados em R$ 10 mil foi recuperado. Aliviado, o dono gravou um vídeo e postou nas redes sociais, onde agradeceu o trabalho dos policiais que resultou em um desfecho feliz.

Dupla presa em Nilópolis

Em outra ação, uma equipe do GAT (Grupamento de Ações Táticas), comandado pelo capitão Caldas, dois suspeitos, de 24 e 26 anos, foram presos na Estrada Antônio José Bittencourt, no Centro de Nilópolis.

De acordo com informações, por determinação do comandante da corporação, tenente-coronel Angelo, a guarnição realizava patrulhamento na região com o objetivo de coibir índices de criminalidade, quando se deparou com os homens em atitude suspeita no banco traseiro de um Ford Fiesta de cor Branca. Na direção do veículo estava uma vítima de sequestro relâmpago, segundo os policiais.

Os PMs fizeram a abordagem, sendo que um dos marginais ainda tentou a fuga, mas acabou capturado após o cerco tático. O suspeito, que portava um revólver calibre 38, possui diversas anotações criminais. Os dois têm várias passagens por assalto a mão armada. A vítima foi resgatada sem ferimentos.

Estouro de boca de fumo no Danon

Na terceira ação da Operação Asfixia, agentes realizavam patrulhamento na Avenida Abílio Augusto Távora e, ao chegar a um dos acessos da comunidade Danon, em Nova Iguaçu, surpreenderam cerca de oito bandidos comercializando drogas.

Ao ser flagrado, o grupo fugiu. Mas, após um cerco tático montado pelos agentes do GAT, três dos criminosos foram presos; um deles portava uma pistola importada calibre 9mm. Na incursão, foram apreendidos, além da arma, sete radiotransmissores que estavam na frequência utilizada pelos traficantes e uma farta quantidade de entorpecentes.