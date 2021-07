Batalhão  de Belford Roxo ganha ‘reforço’ no efetivo das ruas 

A tropa do 39º Batalhão de Polícia Militar de Belford Roxo ‘ganhou’ um reforço, um tanto estranho seu efetivo. Imagens de um vídeo que viralizou nas redes sociais têm sido comentadas pelos internautas. Nelas, uma mulher seminua aparece aparece ‘dando uma geral’ numa viatura da corporação.

As cenas foram gravadas por um pedestre em um trecho localizado entre as avenidas Benjamin Pinto Dias e

Retiro da Imprensa. No vídeo é possível perceber que a mulher sofre de distúrbios psiquiátricos.

E, embora aparentasse estar limpando o veículo, em nenhum momento foi impedida de continuar seu ‘trabalho’ pelos

agentes que realizavam o policiamento na área.

Procurado pela reportagem, o batalhão não quis comentar o assunto.