Batalhão de Ações com Cães apreende 300 Kg de drogas no Jacarezinho

Em continuidade às ações de retomada do território da Comunidade do Jacarezinho, na Zona Norte do Rio, equipes do Batalhão de Ações com Cães (BAC), da Secretaria de Estado de Polícia Militar, localizaram na última quinta-feira (20) mais de um ponto de armazenamento de drogas. Foram mais de 300 quilos de drogas apreendidas, algumas ainda prensadas e outras já embaladas, com medidas e preços diversos, para serem comercializadas pelos criminosos locais.

O sucesso da empreitada passa diretamente pelo eficiente trabalho dos cães da unidade, treinados na detecção de entorpecentes escondidos estrategicamente. Ninguém foi preso durante as ações e o material foi apresentado na 25ª DP (Engenho Novo).