O Batalhão da Polícia Militar de Belford Roxo (39º BPM) comemora hoje (18) 16 anos de atuação na Baixada Fluminense.

Sob o comando da tenente-coronel Daniele Neder, a corporação recentemente ganhou uma Companhia Destacada no bairro Roseiral, dominado anteriormente pela maior facção do Rio. Durante as comemorações, os PMs que se destacaram no primeiro semestre de 2021 foram homenageados.