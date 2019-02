Batalha de Versos: hora e vez dos jovens produtores da Pavuna

Jota Carvalho

A Arena Carioca Jovelina Pérola Negra sempre foi parceira da juventude do Rio de Janeiro. E dá prova definitiva disso com seu novo projeto. A cada mês um jovem que realiza algum evento cultural e que seja morador da região da Pavuna e bairros vizinhos receberá o apoio da equipe da Arena (tutoria e uma pequena verba) para realizar programação dentro do equipamento cultural mobilizando outros jovens. A primeira edição, que vai acontecer no dia 24, a partir das 17h, será liderada por Ana Acioli. Ela realizará a segunda edição do Slam (batalha de versos) Roda Das Manas, que nasceu na metodologia da Agência de Redes Para Juventude. Ana Acioli tem 18 anos, é estudante de Produção Cultural na UFF e na vida, é cria e moradora da Pavuna. “Será uma troca de experiências. Nós aprendemos com os jovens e os jovens com a instituição. Acreditamos que o centro cultural é um lugar de potencialização de jovens”, explica Anderson Barnabé, gestor da Arena.

O Slam

O Slam Roda das Manas surgiu da necessidade de um grupo de mulheres que sentiam a carência de um espaço de fala seguro e confortável na Zona Norte do Rio de Janeiro para falar de todas as opressões e violências. Nesta edição, a batalha de poesia ganha o complemento luxuoso de um baile pré-carnavalesco. Para lavar corpo e alma.

Serviço

2ª Edição do SLAM – Roda das Manas + Baile de Carnaval

Data: 24/02 – Horário: 17h

Local: Arena Carioca Jovelina Pérola Negra – Praça Ênio s/n, Pavuna

Entrada Franca – Classificação: Livre

Informações: 2886-3889 ou arenajovelina.cultura@gmail.com