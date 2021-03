Basquete:Equipe Mesquita/Sodiê Doces LSB vence amistoso em São Paulo

Jota Carvalho

A Equipe Mesquita – Sodiê Doces LSB participou de um amistoso de basquete no estado de São Paulo no sábado, dia 27 de fevereiro. A partida aconteceu em Pindamonhangaba, contra o Semelp Pindamonhangaba, time da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer da cidade. O jogo terminou com a vitória do grupo mesquitense, por 112 X 30. A disputa foi realizada no Centro Esportivo João do Pulo e começou às 14h.

Desde o ano passado, Mesquita tem a equipe feminina pertencente à Liga Super Basketball. As atletas vão representar o município em campeonatos de alto rendimento no esporte e treinam no Mesquita Futebol Clube, no Centro, e na quadra da Escola Municipal Roberto Silveira, em Edson Passos. A intenção é que as jovens disputem a Liga Sul-Americana de basquete feminino de 2021, no Chile.

A Subsecretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo já tem atletas treinados para disputarem competições de futsal, vôlei e handebol. Outro esporte no qual o município se destaca é o xadrez. “Isso engloba crianças a partir de 9 anos até adolescentes com 17 anos, cada modalidade com suas características específicas. No basquete, por exemplo, temos Sub-13 e Sub-17”, explica o subsecretário municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo de Mesquita, Kleber Rodrigues.