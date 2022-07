Barrado em jantar com governador Cláudio Castro na Baixada Fluminense, Elton Cristo é chamado de “traidor”

*Elizeu Pires

A ‘pulada de cerca’ protagonizada pelo ex-subsecretário de Obras do governo do RJ, Elton Cristo (PP), no último dia 23, ao participar da convenção realizada pelo PDT e PSD, em um clube da Zona Norte do Rio, colocou em xeque o apoio do governador Cláudio Castro (PL) a sua candidatura a deputado estadual.

A convenção foi para lançar a candidatura de Zaqueu Teixeira (PDT) à Câmara Federal e do ex-prefeito de Niterói, Rodrigo Neves (PDT), como candidato ao governo do estado, apoiado pelo prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD). Os dois candidatos são rivais políticos do deputado federal Doutor Luizinho (PP) e do governador Cláudio Castro, respectivamente, conforme reportagem publicada pelo Hora H na edição da última terça-feira (26).

Queria mandar mais que o titular

O gesto de Elton foi entendido como uma provocação e a reação foi imediata. O político iguaçuano, que é segundo suplente de deputado, foi barrado durante um jantar oferecido pelo prefeito de Mesquita, Jorge Miranda (PL), a Castro em um restaurante de Nova Iguaçu.

Nos bastidores, comenta-se que o governador demonstrou irritação com a atitude de Cristo, que participou do evento, fez selfies com os inimigos dos seus aliados e ainda postou em suas redes sociais.

Segundo a colunista do Extra, Berenice Seara, o governador já selou o destino dos indicados pelo suplente, chamado de traidor, que ‘esquentam’ cadeiras no governo: a exoneração. O jornalista Elizeu Pires informou que, dias depois da nomeação para a pasta de Obras, Elton “já começou a se achar superior aos demais subsecretários da pasta, querendo mandar mais que o então titular da secretaria, o deputado Max Lemos.”

‘Prostituição política’

Alguns observadores mais atentos classificam que o gesto de Elton Cristo é típico de quem costuma praticar ‘prostituição política’ com o objetivo de obter o maior número de parceria para inflar benefícios, no caso dele, garimpar votos e conseguir deixar a posição de coadjuvante na Alerj para assumir a titularidade. Pelo andar da carruagem, parece que esse sonho foi ladeira abaixo. (informações dos jornalistas *Elizeu Pires e Berenice Seara).