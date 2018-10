Barra Mansa terá ponto facultativo no Dia do Servidor Público

No próximo dia 29 não haverá expediente nas repartições públicas municipais de Barra Mansa, em função do Dia do Servidor Público. Considerada como ponto facultativo, a data não abrange as unidades de ensino, já que os educadores e funcionários de apoio, gozaram de folga no último dia 15, quando foi comemorado o Dia do Professor. Portanto, as aulas seguem sem alteração.

O Dia do Servidor Público é comemorado oficialmente na última segunda-feira do mês de outubro conforme dispõe a lei 2.048/1986. Neste dia, apenas os serviços essenciais e sujeitos à escala são realizados.

Veja o que funciona durante o ponto facultativo:

SAÚDE – A UPA (Unidade de Pronto Atendimento), Hospital da Mulher e Central de Ambulância funcionam normalmente.

SAAE – O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barra Mansa atuará em regime de plantão. Os pedidos para atendimento de urgência e emergência devem ser feitos através do 115.

COLETA DE LIXO – O serviço de coleta de lixo funcionará normalmente.