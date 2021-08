Barco com casal desaparece em praia da Costa Verde Fluminense

Um casal desapareceu na Ilha Grande, em Angra dos Reis, na Costa Verde Fluminense. Cristiane Nogueira da Silva, de 48 anos, e Leonardo Machado de Andrade, de 50 anos, foram vistos pela última vez na tarde de domingo, na Praia da Longa.

Os dois saíram de barco para ver o pôr do sol em uma praia próxima e não há notícias sobre eles desde então. Guilherme Brito, filho de Cristiane e enteado de Leonardo, conversou com um marinheiro que trabalha para o padrasto.

“Desde domingo, nem eu nem a minha família conseguimos contato com ela. A gente achou que fosse por causa do sinal de celular. Era para ela ter voltado meio-dia de segunda-feira, quando um motorista foi encontrá-la no Shopping Piratas para levá-la ao Rio. Ela não apareceu. Foi aí que a gente começou a se desesperar”, disse Guilherme.

O delegado da Polícia Civil de Angra dos Reis, Vilson de Almeida Silva, informou que as buscas pelo casal começaram assim que a família comunicou o desaparecimento. As buscas estão sendo feitas por embarcações e também por helicópteros pelo mar de Angra dos Reis e também por Paraty. O trabalho envolve equipes das polícias Civil e Militar, da Capitania dos Portos, da Defesa Civil, da Secretaria Municipal de Angra dos Reis e da Secretaria da Ilha Grande.

Quem tiver informações pode ligar para os telefones 185, número para emergências marítimas e pedidos de auxílio, e (24) 3365-3355, diretamente com a delegacia de Angra dos Reis. Também é possível enviar e-mail para [email protected]