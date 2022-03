Barbeiro é levado por bando após ser baleado em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense

Homens armados, que se identificaram como policiais militares, colocaram a vítima no porta-malas de um carro e fugiram. Família faz apelo desesperado para encontrar corpo

O Setor de Descoberta de Paradeiros da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) investiga um crime bárbaro e revoltante. Um barbeiro, de 30 anos, foi baleado e depois levado por criminosos no porta-malas de um carro. O caso, que aconteceu no bairro Cabuçu, em Nova Iguaçu, repercute nas redes sociais e mobiliza familiares e amigos na busca pelo corpo.

Na última quarta-feira (9), por volta das 21h, Patrick Nascimento dos Santos, conhecido como ‘PK do Corte’, que atuava na área desde os 14 anos, trabalhava em seu salão localizado na Rua Otávio Teixeira da Mota, que fica na região do centro comercial do bairro, quando foi surpreendido pelos bandidos.

Testemunhas ouvidas pela polícia relataram que Patrick cortava o cabelo de um cliente quando dois veículos pararam em frente à barbearia. Cerca de dois homens armados desceram e se identificaram como policiais. Um grupo de pessoas que conversava na parte externa do salão foi obrigado a entrar.

Na sequência, eles puxaram Patrick para o lado de fora do estabelecimento e fizeram vários disparos contra a vítima, que foi colocada no porta-malas de um dos carros que deixaram o local em alta velocidade. Um veículo estacionado na cena do crime ficou com cinco marcas de tiros.

Câmera de vigilância estava desligada

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Hora H, uma câmera de segurança instalada próximo à barbearia estava desligada. A especializada busca agora outros equipamentos na região que possam ter armazenado imagens da movimentação dos dois veículos, que podem ajudar a identificar os criminosos.

Um dos tios da vítima, que pediu para não ser identificado, disse que a família só quer realizar um enterro digno. “Só queremos o corpo de Patrick. Estamos tristes e desolados, à espera da polícia desvendar o motivo de toda essa violência”, disse ele, com a voz embargada.

Questionado sobre se a família tinha conhecimento de alguma ameaça que Patrick vinha sofrendo, o tio informou não saber e que o sobrinho não tinha envolvimento com ‘coisas erradas’ e era um trabalhador que se dedicava à esposa e à filha. “Ele nunca deu trabalho, Era um menino família, pacífico e amigo de todos”, completou.

Passeata pede justiça contra o crime bárbaro

Familiares e amigos de Patrick realizam hoje (13), a partir das 15h, uma carreata para gritar por justiça e pedir mais empenho da Polícia Civil na busca por uma resposta para essa barbárie.

Segundo informações, os manifestantes vão se concentrar em frente ao posto de combustível Aliança, localizado na Avenida Abílio Augusto Távora, em Cabuçu, e percorrer um longo trecho da via.

Nas redes sociais, o post do ato intitulado ‘Luto carreata do eterno PK do Corte’ tem ainda os seguintes dizeres: “Para sempre em nossas orações. Cria não morre, cria vira lenda!”

Reportagem: Antonio Carlos