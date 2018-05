Bar vira bagunça em Nova Iguaçu

Foto: Bruna Lemos

Alvo de denúncias de moradores, o Paiol 686, localizado no bairro Santa Eugênia, em Nova Iguaçu, transforma as noites dos vizinhos em um inferno. Além do som em alto volume, as brigas constantes e os carros estacionados de forma irregular nas calçadas são problemas que o setor de postura da Prefeitura não consegue resolver. E como se não bastasse, o forte odor de urina nas imediações e garrafas quebradas completam o cenário de bagunça todas as noites. “Não aguentamos mais isso”, desabafa um morador, que mora na Rua Dr. Laureano, que fica praticamente sem acesso por causa das grades de proteção utilizadas pelo proprietário para a colocação de mesas, toldos e cadeiras.

