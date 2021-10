Banho e Tosa grátis para quem adotar um bichinho na feira RJPET no Bangu Shopping

A feira de adoção RJPet volta a acontecer no Bangu Shopping neste sábado (2/10), a partir das 11h. E aqueles que adotarem um pet durante o evento vão ganhar um voucher para tratamento de banho e tosa gratuitos oferecido pelo Instituto VemSer Bangu, localizada no segundo piso do centro comercial.

Promovida pela Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, responsável pelas políticas públicas de proteção e bem estar animal, a ação incentiva o acolhimento responsável de animais que foram abandonados à própria sorte e resgatados por ONGs e projetos independentes, além e conscientizar a população sobre a importância dos cuidados necessários para garantir a qualidade de vida e o bem-estar dos pets.

A parceria entre a RJPET e o shopping alcançou sete meses e já rendeu adoção de cem animais.

“Vamos para mais uma edição da feira, todas muito bem-sucedidas. Já foram mais de cem animais adotados, o que nos mostra que estamos no caminho certo. E o banho e tosa, além de ser um incentivo, é educativo, para que o tutor entenda melhor sobre a saúde do animal”, disse o secretário de Agricultura, Marcelo Queiroz.

A realização do evento segue os protocolos sanitários para evitar aglomerações, além da obrigatoriedade do uso de máscara e de álcool em gel para higienização das mãos.

O que fazer para adotar?

Para levar um animal de estimação para casa, o interessado na adoção deve apresentar identidade, CPF e comprovante de residência, além de passar por uma entrevista e assinar um termo de responsabilidade.

Sobre a RJPET

A RJPET é uma subsecretaria que visa, além da realização de ações de incentivo à adoção, promover medidas de conscientização, dar suporte no controle, prevenção e erradicação de doenças, apoiar programas e projetos de defesa e bem-estar de animais, incentivando, ainda, sua posse responsável.

Feira de Adoção RJPET

Data: 02 de outubro

Horário: das 11h às 15h

Local: Bangu Shopping (em frente à loja Colchões Botafogo)

Endereço: Rua Fonseca, 240, Bangu, Rio de Janeiro

Central de Atendimento ao Cliente: (21) 2018-2321

WhatsApp: (21) 4042-2720