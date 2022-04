Bangu Shopping, na Zona Oeste do Rio, recebe Feira de Adoção RJPET neste sábado

Neste sábado, 9 de abril, o Bangu Shopping, localizado na Zona Oeste da cidade, vai receber a 11ª edição da Feira de Adoção RJPET. O evento, que acontece das 11h às 15h, vai incentivar o acolhimento responsável de cerca de 20 cães e gatos que estão em busca de um lar.

A campanha é uma iniciativa do Governo do Estado do Rio, por meio da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, que é responsável pelas políticas públicas de proteção e bem-estar animal. Além de incentivar a adoção, a Feira RJPET tem como objetivo conscientizar a população sobre a importância dos cuidados necessários para garantir maior qualidade de vida dos animais adotados.

Para o novo secretário Estadual de Agricultura, Alex Grillo, um dos principais objetivos da ação é o bem-estar dos pets. “A cada evento, a campanha registra resultados muito positivos. Depois de 10 edições, mais de 200 animais já encontraram um novo tutor no Bangu Shopping, comprovando o sucesso dessa parceria e o grande interesse do público local pelas ações de adoção e cuidados com os animais. Neste sábado, estaremos lá mais uma vez para dar visibilidade aos cães e gatos disponíveis para adoção e para tirar as dúvidas dos visitantes em relação ao acolhimento responsável,” disse o secretário.

Como adotar

Para adotar um novo amigo de quatro patas durante a campanha, os interessados deverão apresentar identidade, CPF e comprovante de residência, além de passar por uma entrevista e assinar um termo de responsabilidade.

“Vamos para mais uma edição da feira, no Bangu Shopping, todas, desde o início da parceria, muito bem-sucedidas. Afinal, centenas de pets foram adotados, o que nos mostra que estamos no caminho certo em defesa dos animais”, diz a Subsecretária Estadual de Proteção e Bem-Estar animal, Camila Costa.

Sobre a RJPET

A RJPET é uma subsecretaria que visa, além da realização de ações de incentivo à adoção, promover medidas de conscientização, dar suporte no controle, prevenção e erradicação de doenças, apoiar programas e projetos de defesa e bem-estar de animais, incentivando, ainda, sua posse responsável.

Serviço

Feira de Adoção RJPET no Bangu Shopping

Data: 9 de abril – sábado

Horário: das 11h às 15h

Local: Bangu Shopping (Portaria 1, próximo à loja Fashion Biju)

Endereço: Rua Fonseca, 240 – Bangu – Rio de Janeiro

Bangu Shopping

Central de Atendimento ao Cliente: (21) 2018-2321

Fale com o Bangu Shopping pelo WhatsApp: (21) 4042-2720

Ou acesse: bangushopping.com