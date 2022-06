Bangu Atlético Clube recebe castramóvel RJPET

Ônibus adaptado para o procedimento veterinário estacionou na sede de um dos mais antigos times do RJ

São 118 anos de história e tradição. Um dos mais antigos times do Rio de Janeiro, o Bangu Atlético Clube, abriu as portas da agremiação para um público bem diferente que o de costume.

Dessa vez, quem está batendo um bolão são os animais. É que a diretoria do Bangu abriu espaço para o castramóvel RJPET, e dessa forma, tutores e protetores estão usando a sede do time para castrar seus pets, totalmente de graça.

O presidente executivo, há 17 anos, Ângelo Marques Ferreira, disse que jamais o Bangu participou de uma iniciativa como esta, e que quando recebeu a solicitação não pensou duas vezes em aceitar.

“Queremos colaborar com a sociedade, ainda mais sabendo que a castração de animais é um benéfico para os moradores da nossa região. Cedemos o espaço com todo prazer, e já adianto, podem fazer esse trabalho em nossa sede pelo tempo que for necessário. Os animais merecem”, disse Ângelo.

A protetora de Realengo, Márcia Carvalho, esteve no castramóvel, assim que soube da ação. Ela levou o TumTum para castrar, um cachorrinho que ela encontrou na rua há duas semanas.

“Eu tiro os animais da rua e levo pra cuidar na minha casa, atualmente tenho 17 cães, e alimento 20 gatos na minha rua, mas nunca tive condições de castrar, tanto pelo valor e por falta de projetos como esse. Agora com certeza vou castrar todos os meus bichinhos. Esse castramóvel foi a melhor coisa nas nossas vidas”, afirmou a protetora.

O castramóvel faz parte do programa RJPET, da Secretaria de Estado de Agricultura, que pretende castrar 100 mil animais até o final de 2022. O ônibus já passou pela comunidade da Muzema, partiu para a Ceasa, Maracanã e já está em seu segundo mais em Bangu, porém agora em novo endereço.

A iniciativa já castrou mais de 80 mil cães e gatos em todo o estado. Os procedimentos também são realizados nas clínicas credenciadas pela pasta.

“Estamos muito felizes com o resultado do projeto e, mais ainda, em facilitando a vida da população, com o ônibus em pontos estratégicos. O agendamento das castrações já está aberto – explicou a Subsecretaria de Proteção Animal, Camila Costa.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site do programa: rjpet.com.br.

Sobre o castramóvel

O castramóvel em Bangu, conta ao todo com 13 profissionais, entre veterinários, técnicos e auxiliares. Atuando desde a castração até a devolução do animal para o tutor. Todo procedimento leva no mínimo 40 minutos.

A equipe trabalha com cães e gatos em dias alternados, para facilitar o manuseio com os animais. Todo animal antes de ser castrado, passa por uma avaliação do veterinário que diz se o

mesmo está ou não apto para o procedimento.