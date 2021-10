Bando se passa por agentes da Polícia Civil e rapta homem na frente da PM

Um vendedor foi levado por bandidos que se passaram por agentes da Polícia Civil, na frente de uma viatura da Polícia Militar, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Wilkinson Bruno Santos Júnior segue desaparecido.

De acordo com informações do jornal ‘O Dia’, no último sábado a vítima dirigia uma Pajero, cor preta, na Estrada Iguaçu, por volta das 17h, quando foi interceptado por dois carros que utilizavam giroscópios, próximo a um supermercado. Cerca de 10 homens, que utilizavam toucas ninjas, fuzis e coletes à prova de balas, obrigaram o motorista a sair do veículo e depois o algemaram.

Nesse momento, uma viatura da PM, com dois agentes, chegou ao local e os criminosos afirmaram que eram policiais civis e estavam em diligência, solicitando que o carro oficial seguisse em frente.

Por conta da diferença numérica e para evitar um possível tiroteio em uma área movimentada, os agentes seguiram caminho com a viatura e pediram reforço. Quando retornaram ao local, os criminosos já haviam partido com Wilkinson, deixando a Pajero na rua. Dentro do veículo, estava o celular da vítima, assim como outros pertences pessoais. O caso está sendo investigado pela 52ªDP (Nova Iguaçu).

Câmeras registraram abordagem

Imagens obtidas pela BandNews FM mostram quando o carro preto de Wilkinson Bruno Santos Júnior, de 42 anos, é fechado pelo veículo dos criminosos, que descem fortemente armados. A vítima é retirada do carro e fica sob a mira de fuzis, deitada na calçada. Ela ainda está desaparecida.

Momentos depois uma viatura da Polícia Militar chega a passar pelos bandidos, mas um deles, de fuzil, aparentemente faz sinal e os PMs vão embora, sem sequer descer do veículo.

Em nota, a corporação informou que várias equipes do Batalhão de Mesquita foram acionadas e fizeram uma varredura na região, mas ninguém foi preso. O veículo da vítima foi encontrado no bairro Rancho Novo e apreendido.

Já a Polícia Civil disse que diligências estão sendo feitas e que as imagens das câmeras de segurança também estão sendo analisadas para tentar identificar os criminosos. Como não houve pedido de resgate, o caso não vai seguir para a Delegacia Antissequestro. O veículo da vítima já passou por perícia. Informações podem ser passadas ao Disque-Denúncia no 2253-1177.