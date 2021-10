Bando que trocou tiros com a PRF assaltou casa lotérica em Porto Real

Imagens de uma câmera de segurança flagraram o momento em que os bandidos armados roubaram o estabelecimento no Sul Fluminense.

Os homens que trocaram tiros com policiais rodoviários federais no fim da madrugada de ontem na Via Dutra são da Favela da Maré, Zona Norte do Rio. O bando teria participado, na semana passada, do roubo a uma casa lotérica em Porto Real, no Sul Fluminense.

A ação foi flagrada por uma câmera de segurança. As imagens mostram os bandidos armados, um deles usando uma camisa da Polícia Civil, roubando o estabelecimento.

Um homem de 37 anos morreu em uma troca de tiros com os agentes da PRF na pista sentido Rio de Janeiro da Rodovia Presidente Dutra, na altura do Jardim América. Dentro do veículo onde ele estava, foram apreendidas várias armas e munição.

De acordo com a corporação, o bandido dirigia um carro clonado. Os policiais informaram que ele estava acompanhado de uma outra pessoa, que foi levada para o Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI). Nenhum agente ficou ferido.

Carro rodou na pista

Ainda de acordo com a PRF, os criminosos trocaram tiros com os policiais. O carro acabou rodando na pista, que estava úmida por causa da chuva, e bateu numa mureta. Após tentar fugir para a Favela do Dique, o motorista morreu no local. Uma perícia foi realizada.

Dentro do veículo, os agentes apreenderam: um fuzil M4 5.56, uma espingarda calibre 12, uma pistola Glock .40 SW Kit rajada, uma pistola Israelense Bul Armory 9mm, uma pistola Glock kit Roni, duas granadas, dois explosivos artesanais, quatro carregadores de pistola .40, um carregador de pistola 9mm, quatro carregadores 5.56, um carregador estendido 5.56, 100 munições de calibre 12, 198 munições .40 SW, 15 munições de 9mm, 286 munições 5.56, 34 munições de 7.62, quatro radiotransmissores, dois coldres, machado, duas capas de coletes, dois cintos de guarnições, um soco inglês, uma balaclava, uma tornozeleira eletrônica e duas placas de veículo falsificadas.