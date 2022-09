Bando explode agências bancárias em São João de Meriti

Criminosos explodiram duas agências bancárias em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, na madrugada desta segunda-feira (5). A Polícia Militar foi acionada e trocou tiros com a quadrilha, que fugiu sem levar nada.

As agências atacadas são do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal, que ficam na Rua Gessyr Gonçalves Fontes, próximo da Praça da Matriz, no centro da cidade.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 21° Batalhão (São João de Meriti), que faziam o patrulhamento da região, encontraram os bandidos logo depois da explosão, por volta das 3h30.

Os policiais trocaram tiros com os criminosos, que conseguiram fugir. Segundo os agentes, eram pelo menos 15 homens com fuzis e granadas. Ninguém ficou ferido. As agências passam por uma perícia na manhã desta segunda.

De acordo com os policiais, os bandidos não conseguiram levar o dinheiro. O caso foi registrado na 64ª DP (São João de Meriti) e também na Polícia Federal.

Outro caso

Na madrugada da última sexta-feira (2), uma quadrilha explodiu outras duas agências bancárias na Taquara, na Zona Oeste do Rio. Vizinhos contaram pelo menos três detonações e um intenso confronto.

O ataque aconteceu em uma agência da Caixa Econômica Federal e uma do Santander na Estrada do Tindiba, perto da Praça Jauru. O agente do esquadrão antibomba da Core (Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais) ficou ferido após uma bomba explodir durante tentativa de desarmá-la.