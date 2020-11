Bando é detido por roubo de carga em Duque de Caxias

Agentes da 60ª DP (Campos Elíseos) prenderam na última quarta-feira cinco homens e recuperaram uma carga de produtos roubados da Bauducco, em Duque de Caxias. A ação aconteceu na comunidade Ana Clara, em Campos Elíseos.

A Polícia Civil informou que o material roubado foi avaliado em R$ 150 mil. Os quatro presos e o menor foram autuados por receptação e surpreendidos no momento em que já estavam com suas mercadoria dentro de seus veículos.

Dois dos presos seriam camelôs na Pavuna, na Zona Norte do Rio.