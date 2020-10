Bando do tráfico sequestra trem da Supervia no Subúrbio do Rio

Um trem de serviço da Supervia, concessionária que opera os trens urbanos no RJ, foi sequestrado por cerca de 10 criminosos armados que fugiam de uma operação da Polícia Militar no Jacarezinho, na Zona Norte do Rio, na manhã de ontem.

O bando rendeu dois maquinistas na Estação Triagem e os obrigou a seguir viagem até a Mangueira, cerca de 1,5 km adiante. Depois do sequestro, funcionários precisaram de atendimento psicológico, mas ninguém teve ferimentos.

Os funcionários vinham fazendo uma inspeção na rede aérea desde o Jacarezinho, a fim de ver se algum tiro disparado na operação tinha danificado a estrutura. Quando o trem de serviço estava parado em Triagem, o bando invadiu a linha férrea e rendeu os maquinistas.

Os criminosos seguiram por cerca de 1,5 km e desceram antes que o trem chegasse a São Cristóvão, fugindo em direção ao alto do Morro da Mangueira. O Grupamento de Policiamento Ferroviário (GPFer) foi acionado .

Desde cedo, a Polícia Militar fazia uma operação na Favela do Jacarezinho, na Zona Norte. Houve relatos de tiros e de bombas. Policiais do Batalhão de Choque e do Batalhão de Operações Especiais (Bope) reforçaram o policiamento no local com blindados.