Bando de assaltantes é preso ao atacar sócio de grupo de pagode

Três bandidos foram presos ao assaltar o sócio do grupo de pagode Clareou, André Sorriso, que teve o carro e outros pertences roubados, na noite da última quarta-feira (2), no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio.

Em uma publicação nas redes sociais da banda, o integrante Fernando Mellete contou que a vítima estava a caminho de uma boate onde eles se apresentariam, mas acabou sendo assaltado. Em um comunicado, o Clareou agradeceu as mensagens de carinho e informou que todos estão bem.

De acordo com a Polícia Militar, durante a madrugada, uma equipe do 31º BPM (Barra da Tijuca) viu um automóvel trafegando de maneira suspeita e tentou realizar uma abordagem na Avenida das Américas, próxima à Avenida Salvador Allende, mas os ocupantes fugiram do local. As equipes montaram um cerco tático na região.

Durante a fuga, o carro dos criminosos acabou colidindo e os policiais conseguiram prender dois deles. O terceiro integrante do grupo tentou roubar uma motocicleta para fugir e atirou contra os militares. Um policial que passava pelo local reagiu a tentativa de roubo do veículo e o bandido acabou sendo preso por outra equipe que apoiava a ação.

O veículo do policial foi atingido com pelo menos nove tiros e o para-brisa ficou crivado de balas. O trio foi encaminhado para a 16ª DP (Barra da Tijuca) onde foi autuado em flagrante por roubo majorado.