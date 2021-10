Bandidos roubam Porsche de R$ 1 milhão em Nova Iguaçu

Eletricista responsável pelo conserto disse que estava testando o veículo

Um eletricista foi sequestrado por criminosos em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, no último domingo. Ele dirigia um Porsche avaliado em R$ 1 milhão, pelo qual estava responsável para realizar um reparo.

A vítima afirmou que estava testando o automóvel antes de devolver ao dono. No momento em foi levado pelos criminosos, ele estava acompanhado de uma mulher. O Porsche pertence a um empresário da cidade. Imagens de câmeras de segurança flagraram a ação dos bandidos. Um deles estava com uma granada.

Abandonado na Via Light

A vítima relatou que falou para criminosos que não tinha dinheiro e que não era o dono do automóvel. Ele foi deixado pelos bandidos em Mesquita, também na Baixada Fluminense. O carro foi encontrado algum tempo depois, na Via Light, com os pertences do motorista.