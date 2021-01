Bandidos roubam caminhão com carga e levam para favela da Zona Norte do Rio

Criminosos armados roubaram um caminhão que transportava alimentos, na manhã de ontem, e levaram para a favela Furquim Mendes, no Jardim América, bairro da Zona Norte do Rio, onde a carga foi saqueada. Um flagrante feito pelo jornalismo da TV Globo mostrou bandidos retirando a carga do veículo e espalhando-a num ponto da comunidade. Depois, ela foi colocada em porta-malas de carros e num caminhão menor.

Segundo a Polícia Militar, equipes do 16º BPM (Olaria) foram acionadas para a Furquim Mendes. Ao chegar no endereço informado, os PMs encontraram parte da carga. Ninguém foi preso. Depois, a corporação deflagrou uma operação na comunidade, com homens do Comando de Operações Especiais (COE).