Bandidos roubam até crianças em fila de hospital no Rio

Foto: Fabiano Rocha

Pacientes costumam sair de outras cidades só para fazer o tratamento no instituto

Cerca de 4 assaltantes roubaram pacientres que estavam na fila do Instituto Estadual de Diabetes e Endocrinologia (IEDE), no Centro do Rio, nas primeiras horas de ontem.

Segundo relatos de pessoas que estavam na fila, a quadrilha formada por três homens e uma mulher chegou em um carro por volta das 5:00 horas e roubaram ao menos 7 pessoas no local. Eles levaram celulares, carteiras e chegaram inclusive a levar o cordão de uma menina e a mochila de outra criança de 10 anos.

As filas em frente ao IEDE tem se tornado constante, uma vez que pacientes costumam sair de outras cidades só para fazer o tratamento no instituto, que só abre às 6:00 horas.

Leia essa matéria completa na edição de sexta feira (21)…