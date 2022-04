Bandidos morrem durante perseguição policial na Zona Norte do Rio de Janeiro

Dois suspeitos morreram e um ficou ferido durante uma perseguição policial no início da madrugada de quinta-feira (7), na Zona Oeste do Rio. O ferido foi identificado como o motorista de aplicativo Luiz Cláudio de Oliveira Soares, de 53 anos.

A perseguição começou em Realengo, na Zona Oeste. Homens em quatro carros cruzaram com PMs e atiraram. Houve troca de tiros e um dos carros acabou batendo em um poste, explodiu e pegou fogo, na Avenida Brasil, na altura de Guadalupe, na Zona Norte.

Os ocupantes de outros três veículos conseguiram fugir. Nele estavam quatro suspeitos. Baleados, dois morreram, e o motorista foi levado para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, na Zona Norte. Ele passou por uma cirurgia e segue internado.

A empresa 99 confirmou que Luiz Cláudio está cadastrado como motorista da plataforma. A polícia disse que ele é considerado suspeito, mas não está internado no hospital sob custódia. A mulher do motorista, Enemilde de Jesus, disse que ele saiu para fazer uma corrida pelo aplicativo. Ela desconfia que ele tenha sido feito de refém pelos criminosos.

“Ele é trabalhador, motorista de aplicativo. Saiu de casa para fazer uma corrida. Não sei o que aconteceu, ninguém me disse nada. Ligaram falando que ele estava no hospital. Ele não é bandido. Tem dois filhos, netos, tem esposa. Somos família, somos honestos. Ele não é bandido, não”, disse Enemilde.