Bandidos invadem loja de roupas em Barra Mansa, no Sul Fluminense

Três bandidos assaltaram uma loja de roupas na madrugada de hoje (27) em Barra Mansa, no Sul Fluminense. O estabelecimento fica na Rua José Marcelino Camargo, no Centro. O crime aconteceu por volta de 4h da madrugada. Câmeras de segurança flagraram o momento do furto.

Nas imagens, é possível perceber que um dos ladrões quebra a porta da loja. Em seguida, ele e os outros dois entram no estabelecimento e começam a furtar diversos itens de vestuário. Em um minuto, os bandidos furtaram 50 camisas, 10 bonés e 20 shorts e fugiram. A polícia suspeita que o crime foi cometido por dois homens e uma mulher.

O caso foi registrado na delegacia de Barra Mansa. Com o auxílio das imagens, os policiais vão tentar identificar os assaltantes.