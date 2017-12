Bandidos invadem festa e deixam três mortos em Angra

Foto: Google Street View / Reprodução

Criminosos invadiram uma festa que acontecia no bairro Santa Rita do Bracuí, no bairro Santa Rita, em Angra dos Reis, no litoral Sul Fluminense, e deixaram três mortos e dois feridos na madrugada de hoje. O caso ocorreu na Rua São Jorge, no trecho em frente ao Bar da Dulce, e não há informações sobre a motivação do crime.

