Bandidos fazem a limpa em supermercado na Tijuca

Foto: Reprodução /Google

Criminosos armados assaltaram uma unidade do supermercado Extra na Tijuca, Zona Norte, no fim da noite de ontem. Segundo testemunhas, integrantes do bando invadiram o estabelecimento comercial, que fica na Rua Mariz e Barros, por volta das 23h, e roubaram pertences da loja e também de quem estava por lá. A Polícia Militar foi acionada, mas os assaltantes fugiram antes da chegada dos agentes.

