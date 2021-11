Bandidos em fuga atropelam cinco pessoas e ponto de ônibus em Seropédica

Em uma ação nesta terça-feira (9) a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 33 armas e um grande carregamento de drogas na BR-116, na altura de Seropédica. Ao todo os agentes apreenderam 27 pistolas, seis fuzis e 350 quilos de maconha.

O carregamento estava em um veículo estilo furgão. O motorista não obedeceu à ordem de parada dos policiais e tentou fugir da guarnição. Na fuga, no entanto, ele acabou perdendo o controle do veículo e atropelou um grupo de quatro pessoas que estavam em um ponto de ônibus. Uma das vítimas morreu e o suspeito foi preso pelos policiais.

Esta foi a segunda grande apreensão de drogas e armas em novembro no estado do Rio, a primeira foi no último dia 1º, quando a Coordenadoria de Recursos Especiais da Polícia Civil (Core) apreendeu, próximo da Vila Cruzeiro, no Complexo da Penha, Zona Norte do Rio, um carregamento de cocaína avaliado em R$ 250 milhões. Ao todo foram 600 tabletes encontrados dentro de bolsas de viagem que eram transportadas por um caminhão que saía da favela.

O motorista do caminhão foi identificado como Roberto Vieira de Andrade, de 31 anos. Ele foi preso em flagrante. A Polícia Civil informou que vai instaurar inquérito policial sobre a apreensão e entender por que uma quantidade tão grande de cocaína estava saindo da Vila Cruzeiro para outras favelas.

A Polícia acredita que a droga poderia estar sendo escoada para outras favelas da mesma facção. Entretanto, os agentes vão investigar se o carregamento poderia ter como destino outros países, pois estavam guardados em bolsas de viagem.