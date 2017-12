Bandidos causam confronto e fazem família de refém na Zona Norte

Foto: Divulgação

Criminosos fizeram uma família foi feita refém dentro de um condomínio em Fazenda Botafogo, na Zona Norte, após um confronto com Policiais Militares. A ação terminou com um bandido morto, quatro presos e dois policiais baleados, no início da madrugada de hoje na Avenida Brasil. Três fuzis, uma pistola, munições e coletes foram apreendidos.

Um dos criminosos presos foi baleado e socorrido para o Hospital Getúlio Vargas, na Penha. Já os policiais foram levados inicialmente para o Hospital Carlos Chagas, em Marechal Hermes, e depois transferidos para o Hospital da PM. Ainda não há maiores informações sobre o estado de saúde deles. Um quinto bandido morreu no local do confronto.

