Bandidos atacam a tiros viatura da PM na Região Metropolitana do Rio

Uma equipe da Polícia Militar foi atacada a tiros na tarde de ontem, no bairro Jardim Catarina, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. Um dos disparos atingiu a viatura. Apesar do ataque, os agentes não foram atingidos.

A corporação informou que, após cumprimento de barramento na Rodovia Niterói-Manilha, a BR-101,na altura do Jardim Catarina, os PMs do 7° BPM (São Gonçalo) voltavam para o batalhão. Ao chegar na Rua Albino Imparato, bandidos que estavam a bordo de motocicletas efetuaram disparos na direção da viatura. Houve troca de tiros.

Ainda segundo a PM, após atacar a equipe, eles fugiram. Uma das balas perfurou a entrada do tanque de combustível.