Bandidos assaltam Shopping Boulevard, em Vila Isabel

Foto: Reprodução / O Dia

Três criminosos armados assaltaram ontem, uma loja de eletrodomésticos no Shopping Boulevard, em Vila Isabel, Zona Norte da cidade. Segundo informações, três homens teriam invadido uma filial da loja “Ponto Frio”, no primeiro andar do centro comercial. A ação durou poucos minutos e ninguém ficou ferido. Os homens conseguiram fugir.

