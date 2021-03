Bandidos assaltam joalheria e trocam tiros com PMs em shopping da Zona Oeste do Rio

Oito bandidos assaltaram uma loja que vende relógios de luxo, por volta de 12h52 de hoje (15), no Barra Shopping, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Uma ação, um suspeito ficou e está em estado grave. O gerente da loja também foi baleado, mas passa bem. Em maio de 2017, o mesmo estabelecimento foi assaltado por três ladrões armados com pistolas.

De acordo com informações da Operação Segurança Presente, na fuga os criminosos se depararam com os policiais e houve troca de tiros. Um dos bandidos que estava em um carro roubado foi capturado pelos agentes na Avenida Ayrton Senna após ser baleado. O restante da quadrilha, que estava em outras motos e em um veículo, conseguiu fugir, entre uma mulher, que chegou a levar 50 relógios na bolsa.

Com o preso, foram apreendidas uma pistola glock cal. 9mm, duas granadas, munição, dois relógios e um telefone celular.

Modelos caros

A loja tem no portfólio modelos das marcas Rolex, Tissot, Breitling e Montblanc. Os funcionários contaram que dois homens teriam entrado no local armados e anunciado o assalto. Vendedores acionaram o alarme e houve troca de tiros após a chegada de seguranças. Clientes correram para se abrigar nas lojas. “Houve barulho de tiro e correria. Algumas lojas baixaram as portas e os clientes entraram”, relatou o funcionário de uma loja vizinha.

Motos roubadas

De acordo com a Polícia Militar, os criminosos teriam roubado motos, uma delas que pertencia ao shopping, além de um carro. Ao serem abordados por agentes do Segurança Presente, um dos suspeitos atirou e os PMs revidaram. Ele fugiu em direção a maternidade Leila Diniz. Em seguida, roubou um carro e foi novamente abordado ao trafegar na Avenida Ayrton Senna.

Mais uma vez, atirou contra os agentes, que revidaram, e acabou ferido no braço. Há relatos de que ao menos dois motoristas desceram dos carros para se proteger no local. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), o suspeito quebrou um vidro da lateral da maternidade para fugir. Ele foi submentido a uma cirurgia no hospital Lourenço Jorge e seu estado de saúde é considerado grave.

Assalto em 2017

Essa não foi a primeira vez que a joalheria foi assaltada. Em maio de 2017, três homens armados com pistolas entraram na loja pela saída I, carregando uma sacola, e já foram pedindo os relógios da vitrine. O gerente da loja, Antônio de Pádua, levou duas coronhadas na cabeça dos ladrões após acionar o botão de pânico do shopping para chamar a segurança, que fica na parte de trás da loja. Nenhuma mercadoria que estava na vitrine foi levada.