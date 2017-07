Bandidos assaltam loja no Top Shopping

De acordo com informações enviadas à página do jornal, seis bandidos armados assaltaram a loja de eletrônicos Samsung, no Top Shopping, em Nova Iguaçu, na tarde desta quinta-feira (27).

Na fuga, os bandidos foram surpreendidos por policiais militares e houve troca de tiros. Um criminoso foi preso e os demais fugiram do local. Não houve registro de feridos.

De acordo com agentes do 20° BPM (Mesquita), o bandido foi preso e encaminhado para a 52ª DP (Nova Iguaçu), onde o caso será investigado.

A Samsung ainda não informou o valor e a quantidade dos produtos que foram roubados.