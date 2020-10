Bandidos ameaçam técnicos de reparar vazamento de gás na Zona Norte do Rio

Moradores de condomínio na Pavuna tiveram o serviço interrompido e eram obrigados a comprar botijões dos criminosos.

A ousadia dos criminosos em desafiar o braço do Estado não tem limites. Cerca de 12 mil moradores de um condomínio localizado próximo ao Complexo do Chapadão, na Pavuna, estavam sem gás canalizado desde a última segunda-feira, após um vazamento. A concessionária, Naturgy foi chamada para fazer o conserto, mas os funcionários foram ameaçados de morte por bandidos e impedidos de trabalhar.

De acordo com denúncias de moradores, os criminosos querem explorar a venda de botijões de gás no condomínio. A prestadora de serviço informou que pediu apoio a Polícia Militar para fazer o reparo, mas foi informada que não seria possível garantir a segurança dos técnicos naquela área. O caso foi registrado na 39ª DP (Pavuna). Até o fechamento desta edição, não havia informações sobre se o abastecimento foi restabelecido pela empresa.

Medidas enérgicas‘

Ao tomar conhecimento do drama enfrentado pelos moradores, o governador em exercício, Cláudio Castro, determinou ao secretário de Polícia Civil, Allan Turnowski, e ao secretário de Estado de Polícia Militar, coronel Figueiredo, que tomem “medidas enérgicas” sobre os fatos.

“Não podemos ficar à mercê de bandidos, ainda mais que querem ter o poder financeiro provocado pelo comércio ilegal de gás”, falou Castro. A PM disse que a corporação segue apoiando as concessionárias e que a segurança no local foi reforçada. Já a Polícia Civil disse que já tinha identificado o problema e que tem uma operação programada para coibir essa ação criminosa nos próximos dias com várias delegacias especializadas.

Sinal de internet cortado

Na última terça-feira, uma reportagem do RJ TV , da Rede Globo, mostrou que traficantes e milicianos estão interrompendo o serviço de internet de moradores e assumindo o controle da distribuição de sinal em várias regiões do Rio de Janeiro.

Os criminosos cortam os cabos e, depois, o sinal some. Em seguida, aparecem empresas desconhecidas que oferecem um sinal de baixa qualidade. O caso também está sendo investigado pela Polícia Civil.